عصيان عام للحظر الوقائي في واشنطن

2020/04/20 | 13:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع نحو 2500 شخص عند مبنى الكونغرس بولاية واشنطن، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع خمسين شخصا أو أكثر.وعلى الرغم من مناشدات منظمي التجمع بوضع كمامات لم يفعل كثيرون ذلك.وقدرت الشرطة عدد الحشد بنحو 2500 شخص؛ ما يجعله أحد

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