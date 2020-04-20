مسؤول بالصحة يكشف آلية العراق بالكشف عن المصابين بكورونا ويوضح بشأن ’’المسح الشامل’’

2020/04/20 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

قال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، الاثنين (20 نيسان 2020)، إن الملاكا...





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