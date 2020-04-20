2020/04/20 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، مقتل 14 عنصراً من داعش وتدمير 3 أوكار بقصف جوي في صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طائرات F_16 العراقية استهدفت أوكار عصابات داعش في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

واشارت الى أن "هذه الضربات أدت الى مقتل 14 إرهابياً وتدمير ثلاثة أوكار داخل الجزيرة، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

بغداد اليوم- خاص

كشف قائد شرطة الديوانية، العميد حيدر منخي، الاثنين (20 نيسان 2020) آخر التطورات بشأن قضية اغتيال الناشط المدني ثائر الطيب.

وقال منخي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "وجه بسحب التحقيق من الجهة المكلفة به، ليتكفل به شخصياً من

بغداد اليوم- خاص

اعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، هوازن الشمري، الاثنين (20 نيسان 2020)، موافقة وزير الداخلية ياسين الياسري، على إلغاء عقد بدل الطعام لأكثر من 20 ألف منتسب في المحافظة.

وقالت الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)،إنه

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، الاثنين (20 نيسان 2020)، بان 3 جنود اصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية امنية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ثلاثة جنود من الجيش أصيبوا بجروح، ا

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