نائب يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويتحدث عن سبب يتعلق بعدد من الأحزاب يمنع اجراءها

2020/04/20 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

استبعد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الاثنين (20 نيسان 2020)، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة نهاية العام الحالي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأحزاب السياسية التي خسرت قواعدها الجماهيرية، ووصلت الى مجلس النواب في انتخابات 2018 عبر التزوير، تخشى اجراء الانتخابات المبكرة".





وأضاف، أن "تلك الاحزاب ستضع الكثير من العراقيل والمشاكل من أجل منع اجراء الانتخابات، والاستمرار في الدورة البرلمانية الحالية حتى النهائية".

وبين كوجر ان "حكومة المكلف إذا منحت الثقة داخل مجلس النواب، فان البعض يخطط لها ان تستمر حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية"، التي تنتهي في 2022.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت، أمس الأحد، بياناً بشأن قضية الانتخابات المبكرة، فيما أشارت الى أنها تنتظر تشريع الملاحق الفنية، من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل وبكل جهد استعداداً لإجراء اِنتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة على وفق المعايير الدولية".

وأضاف البيان، أن "المفوضية باِنتظار تشريع قانون الاِنتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الاِنتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الاِنتخابية".

وأشار إلى أن "إجراء الاِنتخابات يمر بمراحل عدة على وفق الجدول العملياتي، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ من تاريخ تشريع قانون الاِنتخابات وملاحقه وتخصيص الميزانية المالية الاِنتخابية".

وأوضح أن "المفوضية تواصلت مع شركاء العملية الاِنتخابية وبشكل واسع لإيصال رسائل تتضمن سياسة الثقة التي اِعتمدتها المفوضية، من خلال تنسيق اللقاءات معهم في موعد يحدد في كل شهر، لكن جائحة كورونا حالت دون إكمال اللقاءات خلال هذا الشهر".

وأكد البيان "سعي المفوضية لإجراء اِنتخابات نزيهة وشفافة تلبيةً لتطلعات الشعب العراقي وتحقيقاً للعدالة المنشودة في التمثيل النيابي".

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