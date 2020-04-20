رحيل ملاك الزبيدي وحوار والدتها - مؤيد احمد

2020/04/20 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد رحيل ملاك الزبيديوحوار والدتهافارقت الشابة ملاك الزبيدي حياتها، في مستشفى في النجف -العراق، متأثرة بجروح حروقها يوم أمس 18 نيسان 2020.



في سياق اول لقاء مع والدتها، بعد رحيل ملاك الزبيدي، على قناة الشرقية نيوز، صرحت الوالدة بان ابنتها كانت ضحية "الإرهاب العائلي".



هذا، ولخصت بكلمات واضحة وموفقة المبدأ الأساس في قضية تحرر المراة المتمثل بكون "الانسان يجب ان يكون حرا" وطرحت نوعا من است......

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