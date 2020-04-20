سان جيرمان يرفض التخلي عن نجمه لـ”الملكي” مقابل 180 مليون يورو

2020/04/20 | 13:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات كيليان مباب،ي قبل تجميد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

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