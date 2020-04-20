أف 16 العراقية تقتل 14 ارهابياً وتدمر ثلاثة أوكار في صلاح الدين

2020/04/20 | 13:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]قتلت طائرات أف 16 العراقية، 14 ارهابياً في محافظة صلاح الدين.

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