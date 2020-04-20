2020/04/20 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يحذر: العملية السياسية ’المريضة’ قد تسقط! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يحذر: العملية السياسية ’المريضة’ قد تسقط!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يحذر: العملية السياسية ’المريضة’ قد تسقط!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).