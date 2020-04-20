الاحتلال الصهيوني يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية

2020/04/20 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما استهدفت مزارع الفلسطينيين جنوب غزة.وذكرت وكالة معا أن قوات العدو اقتحمت بلدتي تقوع جنوب شرق بيت لحم وبيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين.وكانت قوات العدو اعتقلت أمس فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية.وفي غزة استهدفت الابراج العسكرية للعدو الصهيوني صباح اليوم أراضي […]

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