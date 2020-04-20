ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في الكويت وسلطنة عمان

2020/04/20 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الأرقام الجديدة المعلن عنها اليوم الاثنين، في كل من الكويت وسلطنة عمان، مؤشرات إيجابية بخصوص عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلدين.وأعلن وزیر الصحة الكویتي، باسل الصباح، عن شفاء 62 حالة من المصابین بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.وقال الصباح إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة […]

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