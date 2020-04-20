لوك أويل الروسية تعلن خفض إنتاجها من النفط 290 ألف برميل يومياً

2020/04/20 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، أن الشركة ستقلص إنتاجها 40 ألف طن يوميا (290 ألف برميل يوميا) في إطار اتفاق عالمي.

وكانت مجموعة أوبك+ اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران نظرا لانخفاض الطلب من جراء انتشار فيروس كورونا.

وتعتزم دول المجموعة تقليص مستوى التخفيضات بعد ذلك.

وقال علي كبيروف إن لوك أويل تتوقع أن يبلغ سعر النفط 30 دولارا للبرميل بنهاية السنة.

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