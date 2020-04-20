شاهد: هيفاء وهبي في جولة تمارين رياضية بمشاركة والدتها

2020/04/20 | 13:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستغل الفنانات حول العالم فترة الحظر الوقائي بتصوير الفعاليات اليومية والمنزلية خلال فترة الحظر.وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في مقطع فيديو رصدته “يس عراق” وهي تؤدي جولة تمارين رياضية مع الحرص على لبس الكمامات وبمشاركة والدتها.

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