نيجيرفان بارزاني يعبر عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف باسم جميع القوى الكردية

2020/04/20 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عبر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف مصطفى ‫الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى الكردستانية.وقال بارزاني بعد الاجتماع الذي عقده مع الكتل الكردية “في رئاسة إقليم ‫كردستان والكتل الكردستانية في ‫بغداد، أعددنا ورقة مفاوضات تتضمن كل المسائل ومنها الموازنة والنفط والمناطق المستقطعة، ومباحثاتنا ستكون […]

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