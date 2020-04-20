صحة النجف: عدد المصابين بـ”كورونا” بلغ 282

2020/04/20 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 282.وقال الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “سجلت إصابة جديدة بالفيروس بعد مباشرة مختبر الصحة في المحافظة باجراء الفحوصات على 93 عينة لحالات مشتبه بها”.وأضاف، أن “المجموع التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة بلغت 284 […]

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