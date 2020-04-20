محادثات بين ظريف والاسد والمعلم في سوريا

2020/04/20 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق اليوم الاثنين، كلا من الرئيس السوري بشار الاسد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلموكان ظريف قد وصل صباح اليوم الاثنين العاصمة السورية دمشق، فيما صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان وزير الخارجية سيبحث ابرز القضايا الدولية مع المسؤولين في سوريا وخصوصا […]

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