2020/04/20 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاثنين، بان الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا امن ومستقر ولم يسجل أي خرق امني .وقال المحلاوي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار امن ومستقر ولم يسجل أي خرق امني نافيا الاخبار التي تحدثت عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول انباري لـ”العهد نيوز”: الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا امن ومستقر ولم يسجل أي خرق امني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول انباري لـ”العهد نيوز”: الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا امن ومستقر ولم يسجل أي خرق امني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).