الكشف عن عملية تهريب مواطن إيراني.. هل الحدود العراقية مغلقة؟

2020/04/20 | 13:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من المنشورات التي تناولت حقيقة إغلاق #الحدود_العراقية مع #إيران بعد الكشف عن عملية تهريب مواطن، قد تكون واحدة من عشرات الحالات غير المكشوفة، وهو ما يُهدد سلامة العراقيين…

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