2020/04/20 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يؤكد حاجة البلاد الى سياسة زراعية واروائية علمية ورصينة تسهم بنجاح المواسم الزراعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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