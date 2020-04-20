العتبة الحسينية تعلن توزيع 56 ألف سلة غذائية في مختلف المحافظات

2020/04/20 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، عن توزيع اكثر من 56 ألف سلة غذائية الى العوائل المتعففة والمحتاجين في مختلف المحافظات.وقال مسؤول التبليغ والتعليم الديني بالعتبة الشيخ فاهم الإبراهيمي، إن “العتبة الحسينية انطلقت في مبادراتها الانسانية منذ بداية ازمة فيروس كورونا وفرض حظر للتجوال حيث وزعت 56 ألف 390 سلة غذائية في مختلف […]

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