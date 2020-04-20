شاهد: كورونا “يتلاعب” بالسلوكيات البشرية.. رجل مسن يركض ويقفز أمام الكوادر الطبية ليثبت سلامته من الفيروس!

2020/04/20 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دفع الخوف و”الخجل” من الإصابة بفيروس كورونا ومايصاحبه من قيود تتمثل بالحجر الالزامي والتباعد الاجتماعي إلى محاولة عدد من المواطنين لـ”التهرب” من محاولات اثبات والتحري عن اصابتهم.ورصدت “يس عراق” مقطع فيديو لرجل مسن وهو يقفز ويركض أمام الكوادر الطبية ليثبت لهم أنه غير مصاب بكورونا، فيما دفع هذا السلوك الغريب بعض […]

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