شرطة البصرة تعلن اعتقال تجار مخدرات في المحافظة

2020/04/20 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة محافظة البصرة الاثنين، القبض على تجار مخدرات في المحافظة، بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة.وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكنت وبعملية نوعية من القاء القبض على عصابة لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ29غراماً من مادة […]

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