2020/04/20 | 13:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخص بنزاع بين عشيرتين من ذي قار والمثنى على ارض زراعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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