2020/04/20 | 13:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو الحديد والصلب في البصرة يطالبون رئاسة الوزراء بإعادة تخصيص السكراب لشركتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو الحديد والصلب في البصرة يطالبون رئاسة الوزراء بإعادة تخصيص السكراب لشركتهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو الحديد والصلب في البصرة يطالبون رئاسة الوزراء بإعادة تخصيص السكراب لشركتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).