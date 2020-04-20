2020/04/20 | 13:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء في البصرة يجري كشف الدلالة لقضية استشهاد ضابط واصابة منتسبين في عملية دهم لعصابة مخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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