نجوم العالم يطلقون

2020/04/20 | 13:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليدي غاغا في نيويورك في السادس من أيار 2019.تصوير: رويترز

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