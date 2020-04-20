2020/04/20 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -بغداد

حددت وزارة الصناعة والمعادن ،الأثنين (20 نيسان 2020)، فئات من موظفيها الذين سيلتحقون بدوام الرسمي خلال حظر التجوال الجزئي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "إستنـاداً للفقـرة ( ٧ ) مـن قـرار مجلـس الـوزراء المرقـم ( ٣٥ ) لسنـة ٢٠٢٠ المبلـغ بكتـاب الأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء العـدد ( ٨٩٥٦ ) فـي ١٩ / ٤ /٢٠٢٠، تقـرر إستئنـاف الـدوام الرسمـي يـوم غـد الثلاثـاء الموافـق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٠ ".

وأضافت، أن "نسبـة تواجـد لا تزيـد عـن ( ٢٥ % ) لمـن يقتضـي حضورهـم حسـب تقديـر السـادة المـدراء العاميـن فـي دوائـر مركـز الـوزارة ومـدراء الاقسام فيهـا والمـدراء العاميـن فـي التشكيـلات العامـة التابعـة للـوزارة مـع الإلتـزام بكـل فقـرات القـرار المشـار اليـه أعـلاه مـن حيـث منـع التجمعـات وأعـداد الركـاب لسيـارات النقـل الجماعـي" .

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدنان العربي، الاثنين (20 نيسان 2020)، ان الجامعات العراقية تعمل على إنهاء الكورس الثاني عبر المنصات الالكترونية، مؤكداً أن الامتحانات النهائية ستجري بعد انتهاء حظر التجوال وا

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت جامعة ديالى، الاثنين، تنظيم ورشة الكترونية في مجال استخدام التكنلوجيا لمواجهة فيروس كورونا وبمشاركة 4 بلدان .

وقال مدير اعلام الجامعة، علي العلكاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "كلية التربية الاساسية بجامعة ديالى و

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، موعد صرف المنحة المخصصة للعوائل المتضررة من إجراءات مواجهة فيروس داعش المستجد.

وقال الهنداوي في تصريح صفحي، إن "الحكومة مستمرة بالعمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصناعة تصدر بياناً بشأن فئات موظفيها الذين سيلتحقون للدوام خلال الحظر الجزئي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصناعة تصدر بياناً بشأن فئات موظفيها الذين سيلتحقون للدوام خلال الحظر الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).