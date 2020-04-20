الاطاحة بستة لاعبين.. رئيس ريال مدريد يخطط لمذبحة في سنتياجو برنابيو

2020/04/20 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

بدأ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، التخطيط لثورة تصحيح في انتقالات الصيف المقبل، عبر التخلص من الحمل الزائد بين صفوف الفريق الملكي، من أجل فتح الباب أمام انتدابات قوية تعود البريد المفقود إلى سنتياجو برنابيو.

وباتت مذبحة بيريز المرتقبة في الميركاتو المقبل، على أعتاب الإطاحة بستة لاعبين دفعة واحدة من تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توفير السيولة الكافية لتمويل صفقات الصيف، بعدما أضر فيروس كورونا المستجد كثيرًا باقتصاديات نادي العاصمة الإسبانية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها، أن:" الميرينجي يسعى إلى جمع أموال كثيرة لجلب تعاقدات من شأنها أن ترهق خزانة النادي، ليصبح الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، على رأس المرشحين لمغادرة البرنابيو بنهاية إعارته، تزامنًا مع نهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير، إلى أنه:" لم يعد هناك مفر من الإطاحة بالجناح الويلزي جاريث بيل، بعد تأجيل القرار في أكثر من مناسبة في المواسم الماضية، ليصبح نجم توتنهام الإنجليزي السابق، متاحًا في سوق الصيف أمام أندية البريميرليج تحديدًا".

وإلى جانب الويلزي، يقف الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي فشل في إقناع زيدان بحجز مقعد في التشكيل الأساسي، وكذلك لوكاس فاسكيز وماريانو دياز، فيما يبدو أن الثنائي ألفارو أودريوزولا وناتشو فرنانديز، سينضم إلى قائمة الراحلين.

ووضع النادي الملكي، الكثير من الخيارات على طاولة زيدان من أجل تدعيم الصفوف، وصناعة جلاكتيكوس جديد يُعيد الريال إلى صدارة المشهد الأوروبي من جديد، على رأسها الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان المتألق، وهداف توتنهام هاري كين، ومدافع لايبزيج الألماني، دايوت أوباميكانو.

وحدَّد الريال أسعار المغادرين في سوق الصيف، بحثًا عن توفير نحو 120 مليون يورو، من عملية التداول في الميركاتو، حيث يترقب الحصول على 64 مليون يورو، من وراء بيع الثنائي بيل وخاميس، فيكا ينعش رحيل فاسكيز وأودريوزولا ودياز وناتشو الخزانة الملكية بـ57 مليون يورو.

ويدرك رئيس النادي الملكي، أن مكاسب التخلص من حمل السداسي لن تتوقف عند حدود إنعاش خزانة الريال، وإنما تمتد إلى توفير قرابة 75 مليون يورو من فاتورة الأجور السنوية، وهو ما يمنح الميرينجي التحرك بأريحية في الميركاتو، دون الخوف من ضغوط قواعد اللعب المالي النظيف.

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