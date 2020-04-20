خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين في كركوك وديالى

2020/04/20 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، بياناً بشأن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين في محافظتي ديالى وكركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "أحد مقاتلي لواء المشاة التاسع عشر، استشهد، بعد تعرض من قبل عناصر إرهابية في قرية المحبوبية بقضاء خان بني سعد ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضافت: "وقد توجهت قوة إلى مكان التعرض وعند وصولها انفجرت عبوة ناسفة، ما أدى الى استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح ضابط ومقاتل".

وأكملت: "أما ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، فقد جرح أحد منتسبي لواء المغاوير الرابع بالشرطة الاتحادية بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش في منطقة طويلعة بقضاء الدبس".

وأردفت: "في حين استشهد أحد عناصر الشرطة الاتحادية والمنسوب إلى الفرقة الخامسة، بإطلاق نار مباشر أيضاً من قبل عناصر داعش في منطقة مريم بيك بناحية الرَّشاد".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني في ديالى، بأن عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما بالرصاص على نقطة مرابطة للجيش، في ريف بني سعد، في الساعة الأولى من اليوم، فيما استهدفت عبوة ناسفة عجلة "همر" تحركت للتصدي الى الهجوم.

عقب ذلك كشف مدير ناحية بني سعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم ) أن "هجوما استهدف نقطة مرابطة امنية للجيش في منطقة المحبوبية، جنوبي بني سعد، أدى الى مقتل جنديين واصابة 3، بينهم ضابط برتبة رائد".

ولفت إلى أن الهجوم وقع "في الساعة الأولى من اليوم"، مضيفاً أن "الهجوم هو الأول من نوعه في هذه المنطقة".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، مقتل 14 عنصراً من داعش وتدمير 3 أوكار بقصف جوي في صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طائرات F_16 العراقية استهدفت أوكار عصابات داعش في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور

بغداد اليوم- خاص

كشف قائد شرطة الديوانية، العميد حيدر منخي، الاثنين (20 نيسان 2020) آخر التطورات بشأن قضية اغتيال الناشط المدني ثائر الطيب.

وقال منخي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "وجه بسحب التحقيق من الجهة المكلفة به، ليتكفل به شخصياً من

بغداد اليوم- خاص

اعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، هوازن الشمري، الاثنين (20 نيسان 2020)، موافقة وزير الداخلية ياسين الياسري، على إلغاء عقد بدل الطعام لأكثر من 20 ألف منتسب في المحافظة.

وقالت الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)،إنه

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