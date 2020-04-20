شرطة ميسان: مهاجم حفل الزفاف ابن عم العروس والقي القبض عليه

2020/04/20 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ميسان يوم الاثنين عن تفاصيل حادثة قضاء علي الغربي والذي خلف جرحى.

وقالت القيادة في بيان اليوم ، "حدث ليلة البارحة عملية استهداف لتجمع حفل زفاف بواسطة رمانة يدوية القاها احد الاشخاص وبعد البحث والتحري تبين ان الحادث عشائري وان المنفذ ابن عم الزوجة بسبب (النهوه) ".

واضافت.



ان "القوات الامنية تحركت بسرعة وفرضت طوق امني ونقلت المصابين الى المستشفى وباشراف قائد شرطة المحافظة وبعدها تم غلق المنطقة والبحث عن المطلوب وتمكنت بوقت قياسي بالقاء القبض عليه، مردفا "هو الان في مركز قضاء علي الغريي وتم توقيفه وفق المادة ٤ ارهاب من قانون العقوبات".

واشارت القيادة في بيانها ان جميع المصابين غادروا المستشفى لكون اصابتهم طفيفة، مؤكدة انها ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المواطن.

افاد شهود عيان يوم الاحد باصابة عدد من الاشخاص باستهداف حفل زفاف في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال شهود عيان لشفق نيوز، ان ما لا يقل عن 23 شخصا اصيبوا بجروح عندما القيت قنبلة يدوية على حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة نيسان.

ورجح الشهود ان تكون حادثة استهداف الحفل تعود الى خلافات عائلية في منطقة بالعراق تكثر بها النزاعات العشائرية.

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