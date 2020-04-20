شرطة ميسان تكشف تفاصيل الاستهداف الذي طال حفل زفاف بقنبلة يدوية

2020/04/20 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين، تفاصيل حادثة استهداف حفل زفاف بقنبلة يدوية بقضاء علي الغربي والذي أدى لوقوع اصابات.وقالت القيادة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “حدث ليلة امس عملية استهداف لتجمع حفل زفاف بواسطة رمانة يدوية القاها احد الاشخاص، وبعد البحث والتحري تبين ان الحادث عشائري وان […]

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