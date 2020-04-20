الجهاد الاسلامي: الاحتلال يستغل كورونا لفرض وقائع في القدس المحتلة

2020/04/20 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت حركة الجهاد الإسلامي من محاولات الكيان “إلاسرائيلي” استغلال التطورات المتلاحقة دولياً بفعل جائحة “كورونا”، وانشغال الرأي العالمي بها، من أجل فرض مزيد من الوقائع في مدينة القدس المحتلة، وتشديد القيود على أهلها.وقال عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول الدائرة السياسية محمد الهندي، في تصريح مكتوب له اليوم الاثنين، إن “العدو يستغل بدون شك الظروف الحالية، […]

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