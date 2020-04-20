الحمداني يوعز بالإسراع في تأهيل قاعة “علي جواد الطاهر”

2020/04/20 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادتفقد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني اليوم الإثنين، دار الشؤون الثقافية العامة ، والتقى بخلية الأزمة المشكلة في الدار واستمع الى مشاريعها والمعوقات التي تواجه الدار للنهوض بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها.وقال مدير عام الشؤون الثقافية العامة حسين القاصد مرحباً بزيارة الوزير ” مرحبا بالثقافة في دار شؤونها ومرحبا بالوزير […]

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