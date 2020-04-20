أثر شروط الصندوق في انتفاضة أبريل 1985 - تاج السر عثمان

2020/04/20 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان كانت اجراءات حكومة النميري في مارس 1985 بعد الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين في تخفيض سعر صرف الجنية مقابل الدولار ،وتدهور الأوضاع المعيشية القشة التي قصمت ظهر البعير،فتمّ انفجار الشعب السوداني في انتفاضة أبريل 1985 التي نعيش ذكراها هذه الأيام، واسقاط حكم الفرد.



الواقع أنه قد تضافرت عوامل كثيرة تراكمت علي مدي 16 عاما من حكم النميري أدت لاسقاطه منها : تصاعد المقاومة الجماهيرية والع......

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