عدالة الأرض.. زين المهاجرين

2020/04/20 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب زين المهاجرين: سأبدأ من تنظيم الأرض، وأقصد به تلك الدول التي استطاعت بناء نفسها والحفاظ على ساكنيها من خلال تطبيق القوانين، وهي دول غربية وعربية متعددة، حققت نجاحا باهرا، لتدخل في مضمار الدول المتقدمة.“القضاء صمام أمان للجميع” يعد العراق واحدا من أهم الدول التي استطاعت تطبيق القانون، والحفاظ على أمن المواطن، وهو […]

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