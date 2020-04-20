لماذل فشل النظام الصحي الراسمالي في مواجهة جائحة كورونا؟! - توما حميد

2020/04/20 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد ان التفسير الاساسي الذي يقدم لفشل النظام الصحي في مواجهة وباء كورونا هو نقص الاموال التي تصرف على قطاع الصحة.



ولكن في الحقيقة هذا هو سبب من مجموعة الاسباب التي ادت الى هذا الاخفاق المدوي، ولكنه ليس السبب الرئيسي على الاقل عندما يتعلق الامر بجائحة كورونا.



فمثلا صرفت الولايات المتحدم في عام 2018 مبلغ 3.65 ترليون دولار على الصحة، اي بالضبط صرفت 11212 دولار للفرد، وهو مايعادل تقريبا ضعف ماتصرفه اي ......

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