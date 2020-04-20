العنف ضد النساء زمن الكورونا: فعلٌ فُرض حجبهُ ؟ - حازم الشيخاوي

2020/04/20 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_الشيخاوي يبدو أن كلّ أفعالنا تشهد تغيرًا رهيبًا، حيث أصبح من البين أن الإحداثيات الاعتيادية التي كان يُبنى عليها اليومي التونسي [وفي العالم بأسره] قد تغيرت بشكلٍ جذري، حيث أمكننا إنهاء الأعمال التي تطلب تنقلاً من خلال الاتصال الرقمي وأمكننا أن نلعب أدوارًا مختلفة، أي أن نشغل نفس الوظيفة، لكن من غرفة الجلوس، وأن نحذق تدريس الأبناء دون الحضور في قاعات الدرس...



أي أن نجعل من الفضاء الخارجي المعقد و الخاضع ل......

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