حكومة الكاظمي …ورقة الجوكر الرابحة بيد الاحزاب

2020/04/20 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:يوسف الراشد العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 بنيت على المخاصصة المقيتة وهي سوف لاتغادرها الابعد ان تحدث فيها ثورة عارمة تقلع جذور هذه الدوائر التي اوجدتها ،، ولاشك...أكمل القراءة ←

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