2020/04/20 | 14:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخص بنزاع عشائري على أرض زراعية بين حدود المثنى وذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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