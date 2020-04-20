إحصائية جديدة عن إصابات ووفيات كورونا في ايران

2020/04/20 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص.وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 59273 شخصا.وأشارت […]

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