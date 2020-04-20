بعد انتهاء «حظر التجوال» هل تُقدِم الحكومة التركية على فرضه من جديد؟

2020/04/20 | 14:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل نت (تركيا)_ انتهى منتصف ليل الأحد – الإثنين، العمل بقرار #حظر_التجول الذي سبق أن فرضته وزارة الداخلية التركية لمدة 48 ساعة، لكن سرعان ما انتشرت (إشاعات) تتحدث فرض قرار حظرٍ جديد تنوي الحكومة إتخاذه…

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