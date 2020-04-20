رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر إعمامًا إلى التمييز والادعاء العام والمحاكم كافة بشأن “الحظر الجزئي”

2020/04/20 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خول رئيس مجلس القضاء الاعل القاضي فائق زيدان، رؤساء المحاكم والاجهزة والمديريات، تسمية الكوادر الضرورية للمباشرة بتسيير اعمالهم الضرورية وبما لايتجاوز الـ25 %.ووجه القاضي زيدان اعمامًا اطلعت عليه “يس عراق” إلى “محكمة التمييز الاتحادية، الادعاء العام، الإشراف القضائي، محاكم الاستئناف كافة، المديريات العامة”.وجاء في الاعمام انه “إشارة الى ما قررته […]

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