وزير التخطيط: استكمال إجراءات المشروع الوطني لتشغيل الشباب في 6 محافظات

2020/04/20 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، الاثنين، استكمال إجراءات المشروع الوطني لتشغيل الشباب في 6 محافظات.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية لاجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب، بمشاركة النائب نسرين الوائلي، وعدد من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص".وأشار الدليمي، خلال الاجتماع إلى "إكمال الإجراءات اللازمة لانطلاق المشروع في محافظات (بغداد، والبصرة، ونينوى، والنجف، والأنبار، والديوانية)"، مؤكداً ان "الفترة القليلة المقبلة ستشهد توقيع عقود العمل مع المطورين الضامنين للمشاريع في هذه المحافظات".ولفت إلى، "تقدم 558 شاباً من أبناء محافظة ذي قار للعمل ضمن مشروع تشغيل الشباب في الجانب الزراعي بينهم 60 شابة، بعد انطلاق أعمال المشروع في المحافظة".ونوه إلى: "توافر عناصر النجاح للمشروع الذي تسعى وزارة التخطيط من خلاله إلى معالجة البطالة وتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للدخول الفاعل في سوق العمل، وتعظيم الموارد العامة وتوفير الأمن الغذائي في العراق وتقليل الاستيراد من الخارج".وأكد الديليم، "انجاز المناهج التدريبية الخاصة بأصحاب المشاريع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (FAO) والجامعات، واستمرار التعاون المشترك مع جميع الجهات الفاعلة لتذليل كافة المعوقات كتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية"، لافتاً إلى "تيسير إجراءات التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي ودخول عدد من مصارف القطاع الخاص وشركة للكفالات لضمان منح القروض في حال وجود أي تعثر في التمويل مستقبلاً".وأوضح بيان الوزارة، أن "الاجتماع شهد اتخاذ عدد من الإجراءات والتوصيات من بينها إعداد الاتفاقية الخاصة بالتعاون مع شركات التأمين والمصارف الممولة للمشاريع، وإعداد مذكرة تفاهم أخرى مع نقابة الكيميائيين العراقية حول المشاريع الريادية، فيما استعرض المنسق العام للمشروع الدكتور إسماعيل العبودي التقدم المحرز في أعمال مشروع تشغيل الشباب في محافظة ذي قار، واستكمال الإجراءات في المحافظات الأخرى وإعداد تعليمات الإقراض للمشاريع".

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