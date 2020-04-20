خبير مالي: اثارة موضوع توجه الحكومة الى خفض الرواتب امر خاطئ

2020/04/20 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شكك الخبير المالي احمد البريهي ،اليوم الاثنين، بوجود نية لتخفيض رواتب الموظفين، مؤكدا ان الاقتصاد العراقي ليس بخطر كما يتصوره البعض وان هناك إجراءات يمكن ان تتخذها الحكومة المقبلة ستساعد على حماية الاقتصاد ومقاومة انخفاض أسعار النفط.وقال البريهي، ان “اثارة موضوع توجه الحكومة الى خفض الرواتب امر خاطئ ولا يوجد له أي […]

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