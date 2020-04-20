السلطات الأمنية في البصرة تبدأ بالتمهيد للحظر الجزئي

2020/04/20 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات الأمنية في البصرة، بفتح الطرق والتقاطعات تمهيدا لرفع حظر التجوال بشكل جزئي.وقال مصدر أمني في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان”قيادة الشرطة وجهت الدوريات برفع الاسلاك والكتل الكونكريتية من التقاطعات والطرق”.واضاف، ان”ذلك يأتي لفتح حظر التجوال الوقائي اعتبارا من يوم غد”، مبينا ان”رفع الحظر سيكون من الساعة السادسة صباحا الى السابعة مساءً”.

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