الخام الأميركي ينخفض بنحو 30 بالمئة

2020/04/20 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث هوت عقود الخام الأمريكي بنحو 30% في ظل هبوط الطلب على النفط الخام.

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