2020/04/20 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية الصراعات العشائرية في محافظة ذي قار بأنها ناقوس خطر كبير يدق في المحافظة.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح، إن ما يحصل من نزاعات مسلحة بين عشائر محافظتي ذي قار والمثنى تستدعي من وزارتي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية : الصراعات العشائرية في ذي قار ناقوس خطر يعمق حالة الانقسام) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية : الصراعات العشائرية في ذي قار ناقوس خطر يعمق حالة الانقسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).