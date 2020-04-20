المدارس الثانوية في “بؤرة الوباء” تستعد لفتح أبوابها

2020/04/20 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتح مدارس مقاطعة هوباي في وسط الصين، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19، أبوابها اعتباراً من 6 أيار/مايو لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، كما أعلنت السلطات الاثنين.وأغلقت المدارس والجامعات في الصين أواخر كانون الثاني/يناير للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلنت سلطات هوباي على موقعها الإلكتروني أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى […]

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