روبوت آلي لتقديم الأدوية والطعام لمصابي كورنا في كربلاء

2020/04/20 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..تمكن فريق بحثي من كلية الهندسة في جامعة كربلاء ، من تصنيع النموذج الأولي للروبوت الآلي نوع (MSMR)، لتقديم الادوية والطعام لمصابي كورنا في ردهات الحميات من خلال التحكم عن بعد “.وقال عميد الكلية الدكتور ليث القرعاوي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة […]

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