اللجنة العليا تكشف أسباب رفع الحظر الجزئي بالعراق

2020/04/20 | 14:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الاثنين، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار برفع حظر التجوال الجزئي، رغم تحذيرات منظمة الحصة العالمية.

وقال عضو اللجنة ووكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي لـشفق نيوز، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة أصدرت عدة قرارات بشان التخفيض الجزئي لحظر التجوال لغرض خروج الناس لقضاء حاجاتهم الضرورية وتسوق البضائع في نهار شهر رمضان".

وأضاف أن "الحظر الجزئي حسب القرار سيكون من الساعة 7 مساء لغاية السادسة صباحا، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبة المخالفين وفق القانون".

ودعا الفلاحي، المواطنين إلى "الالتزام بالتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم استغلال رفع حظر التجوال لأغراض شخصية والتركيز فقط على الحاجات الضرورية تجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، أمس الأحد، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً، وفرض غرامة قدرها 50 الف دينار لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

وكانت وزارة الصحة العراقية حذرت امس الأحد من زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، نتيجة كسر حظر التجوال والذي أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات والدراجات وفتح العديد من المحال التجارية والاسواق.

ونوهت الوزارة بالتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر في خطورة تخفيف الإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشاره.

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