تربية الديوانية تحدد فئات الموظفين الذين سيعودون للدوام خلال الحظر الجزئي

2020/04/20 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه المدير العام لتربية الديوانية وبناءً على تعليمات خلية الازمة ان يكون دوام المديرية وكالاتي:

الاحد والثلاثاء :

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